Incidente Immobile | il semaforo era funzionante

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 18 aprile 2023) Repubblica riporta il chiarimento della Roma Servizi per la Mobilità che in una nota “smentisce nel modo più categorico qualsiasi malfunzionamento” del. La società che svolge i compiti di agenzia per la mobilità pubblica e private di Roma Capitale smentisce così il tassista intervistato sull’didal Messaggero questa mattina. Il tassista romano ha dichiarato in merito all’automobilistico del capitano della Lazio, il malfunzionamento del. Non a caso, sia l’autista del tram siasostengono di essere passati col verde, domenica mattina. Il tassista spiega in cosa consisteva il mal funzionamento del. «L’anomalia che personalmente ho riscontrato riguardava ilche regola la viabilità ...