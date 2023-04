Incidente Immobile, il dettaglio che svela la possibile causa dello scontro (Di martedì 18 aprile 2023) Semaforo rotto da due giorni: la possibile causa del violento scontro tra l’auto del calciatore della Lazio e un tram. Ulteriori dettagli emergono sull’Incidente automobilistico che ha coinvolto il calciatore della Lazio, Ciro Immobile. Secondo nuove indiscrezioni la causa potrebbe essere un semaforo rotto da due giorni. Il quotidiano ‘Il Messaggero‘ ci informa che il semaforo in questione si trova sulla preferenziale di Viale delle Milizie, da cui proveniva il tram della linea 19 che ha colliso con la vettura di Immobile domenica scorsa con a bordo anche la famiglia del calciatore biancoceleste. Fortunatamente, non ci sono stati feriti gravi. Inoltre, si apprende che un gruppo di tassisti della Capitale aveva notato il malfunzionamento del semaforo già da qualche ... Leggi su napolipiu (Di martedì 18 aprile 2023) Semaforo rotto da due giorni: ladel violentotra l’auto del calciatore della Lazio e un tram. Ulteriori dettagli emergono sull’automobilistico che ha coinvolto il calciatore della Lazio, Ciro. Secondo nuove indiscrezioni lapotrebbe essere un semaforo rotto da due giorni. Il quotidiano ‘Il Messaggero‘ ci informa che il semaforo in questione si trova sulla preferenziale di Viale delle Milizie, da cui proveniva il tram della linea 19 che ha colliso con la vettura didomenica scorsa con a bordo anche la famiglia del calciatore biancoceleste. Fortunatamente, non ci sono stati feriti gravi. Inoltre, si apprende che un gruppo di tassisti della Capitale aveva notato il malfunzionamento del semaforo già da qualche ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Incidente #Immobile, la versione del tranviere: 'Io avevo il verde, arrivava a grande velocità'… - MCriscitiello : Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della… - localteamtv : Roma, incidente stradale per Ciro Immobile: parte anteriore dell'auto completamente distrutta e airbag esplosi nell… - 1975_happylife : RT @postpank: incidente per Immobile, ragazzo d'oro, mai mezza parola fuori posto. Tanta gente coinvolta ma nessuno s'è fatto male gravemen… - LALAZIOMIA : Incidente Immobile, parla un tassista: 'Il semaforo non funzionava da giorni, possibile ci fossero 2 verdi...' -