Incidente di Ciro Immobile, un tassista romano: “Il semaforo in quel tratto di strada non funzionava da giorni” (Di martedì 18 aprile 2023) Da almeno due o tre giorni, nella zona di piazza Cinque Giornate a Roma, all’altezza dell’incrocio con Ponte Matteotti, “il semaforo non funzionava”: a raccontarlo al Messaggero è un tassista della Capitale, che fornisce così un tassello in più per la ricostruzione della dinamica dell’Incidente che domenica 16 aprile ha visto il capitano della Lazio Ciro Immobile schiantarsi, a bordo del suo suv, contro un tram della linea 19. Secondo le dichiarazioni del tassista, un 52enne che attraversa le strade di Roma da vent’anni, “è davvero possibile che sia il capitano della Lazio Ciro Immobile con il suv, che il conducente del tram 19 siano passati entrambi con il verde”. In quel tratto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Da almeno due o tre, nella zona di piazza Cinque Giornate a Roma, all’altezza dell’incrocio con Ponte Matteotti, “ilnon”: a raccontarlo al Messaggero è undella Capitale, che fornisce così un tassello in più per la ricostruzione della dinamica dell’che domenica 16 aprile ha visto il capitano della Lazioschiantarsi, a bordo del suo suv, contro un tram della linea 19. Secondo le dichiarazioni del, un 52enne che attraversa le strade di Roma da vent’anni, “è davvero possibile che sia il capitano della Laziocon il suv, che il conducente del tram 19 siano passati entrambi con il verde”. Indi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCriscitiello : Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della… - localteamtv : Roma, incidente stradale per Ciro Immobile: parte anteriore dell'auto completamente distrutta e airbag esplosi nell… - localteamtv : Incidente d'auto per Ciro Immobile, scontro con un tram della linea 19 a Roma: il suv malridotto #incidente… - BiancaLanfredi : RT @mars799: Tutti a parlare dell'incidente al giocatore Ciro Immobile. Nessuno però, che abbia raccontato la notizia vera: l'incidente è… - fe73339 : RT @mars799: Tutti a parlare dell'incidente al giocatore Ciro Immobile. Nessuno però, che abbia raccontato la notizia vera: l'incidente è… -