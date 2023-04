Incidente Ciro Immobile | semaforo perfettamente funzionante

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr. - (Adnkronos) - In relazione alle ultime notizie di stampa sull' robot per piscina - che parlano di unche "non funzionava, c'erano delle anomalie evidenti che riguardavano le tempistiche" - Roma Servizi per la Mobilità "smentisce nel modo più categorico qualsiasi malfunzionamento delall'incrocio teatro dell'tra un tram e il veicolo del calciatore. Come hanno evidenziato le verifiche subito effettuate, l'impianto era ed è in piena efficienza. Le risultanze tecniche dei controlli sul funzionamento saranno messe a disposizione della Polizia locale".