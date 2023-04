Incidente Ciro Immobile | la versione del Comune di Roma | «Il semaforo funziona perfettamente»

(Di martedì 18 aprile 2023) Dopo l’stradale del capitano della Lazioche domenica mattina si è scontrato violentemente contro un tram con la propria auto, mentre a bordo aveva le sue figlie, si è ipotizzato che tra le cause ci sia stato un malmento delche regola l’incrocio. Un problema di sincronizzazione sussurrato anche nelle chat dei tassisti, come racconta Il Messaggero. Ma a smentire con forza questa ricostruzione è ilstesso, con una nota diServizi per la mobilità. Ilnella zona di piazza Cinque Giornate a, all’incrocio con Ponte Matteotti tra i quartieri Prati e Flaminio, è «nte», si legge nel documento, che «smentisce nel modo più ...

L'del semaforo che ha coinvoltoImmobile , in auto con le proprie figlie, e il conducente del tram nella zona del ponte Matteotti di Roma si è fortunatamente conclusa senza drammi, a ...Immobile ha lasciato l'Ospedale Gemelli di Roma, dove era ricoverato in seguito al trauma ...della colonna vertebrale e alla frattura composta dell'XI costola destra riportati in un...L'auto diImmobile dopo l'Secondo quanto riporta il Corriere della Sera , tre testimoni avrebbero dichiarato che il tram era fermo al semaforo e che l'è avvenuto quando il ...

Spunta uno studio sull'incidente di Ciro Immobile e il Suv: a che velocità andava il calciatore della Lazio Virgilio Notizie

FORMELLO - Doppia a Formello. Calciatori che riposano e si riaggregano. Altri che si riaggregano e poi riposano. Gestione delle energie e delle condizioni. Le uniche due assenze certe di Sarri ...