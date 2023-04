Inchiesta appalti aeronautica militare | 24 misure cautelari

(Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ in corso sul territorio nazionale l’esecuzione di 24nei confronti di 12 militari dell’e 12 civili, titolari e dipendenti nel settore edile. Militari del Comando Compagnia Carabinieri – PoliziaA.M. – di Roma Ciampino stanno dando esecuzione nelle province di Roma, Napoli, Caserta, Latina, Viterbo, Grosseto, Chieti e Ravenna, ad un’ordinanza applicativa di custodia cautelare nei confronti di 14 soggetti (arrestati), 10 ordinanze di applicazione dell’obbligo di dimora e la notifica di ulteriori 15 avvisi di conclusione delle indagini preliminari ad altrettanti indagati, emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri. Con tale provvedimento sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : Dalla profonda manipolazione delle liste d’attesa dell'Ospedale Oftalmico di Roma agli appalti in Puglia, passando… - reportrai3 : Il giorno prima di essere scoperto il dirigente Mario Lerario aveva incassato un regalo dall’imprenditore Danilo Mo… - reportrai3 : Il nuovo codice degli appalti semplifica le procedure. Secondo l’autorità anticorruzione il 98% degli appalti pubbl… - TgrRaiToscana : Inchiesta sugli appalti delle forze armate, coinvolta anche Grosseto - gianlucafa1 : RT @reportrai3: Il giorno prima di essere scoperto il dirigente Mario Lerario aveva incassato un regalo dall’imprenditore Danilo Mottola ti… -

... per metterli sotto ricatto affinché, per esempio, una società che si occupa di efficientamento energetico venga imposta a questa amministrazione, o per cercare di mettere mano sugli'. ...Gli esiti dell'parlamentare, tuttavia, hanno evidenziato gravi elementi di criticità e, ... di concessioni, di autorizzazioni, die servizi pubblici" e "a impedire od ostacolare il ...L': 4mila... Chiappani: ci sono politici di destra e di sinistra, ci sono dirigenti ... Superbonus e, ok alla SOA post sottoscrizione L'Agenzia accoglie... Superbonus e, ok alla ...

I militari dell'Aeronautica arrestati nell'indagine sugli appalti delle ... Open

Maxi-operazione per gli appalti edili nelle forze armate con 14 arresti, 10 ordinanze di obbligo di dimora e altri 15 indagati in un'inchiesta in cui sono coinvolti 12 militari dell'Aeronautica ...Roma, 18 apr. (askanews) – Maxi-operazione dei Carabinieri per gli appalti edili nelle forze armate con 14 arresti, 10 ordinanze di obbligo di dimora e altri 15 indagati in un’inchiesta in cui sono co ...