Incendio in ospedale a Pechino: 21 morti, pazienti si calano con le lenzuola dalle finestre (Di martedì 18 aprile 2023) Sono almeno 21 le persone che hanno perso la vita nell' ospedale di Changfeng a Pechino a causa di un Incendio che è scoppiato nel reparto di degenza. Lo riporta l'emittente Cgtn, spiegando che 71 ...

