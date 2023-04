Inaugurato il più grande reattore nucleare d’Europa, ecco dove (Di martedì 18 aprile 2023) Il più grande reattore nucleare d’Europa, Olkiluoto 3 (OL3) in Finlandia, è stato attivato domenica, mentre in Germania sabato scorso sono stati spenti definitivamente gli ultimi tre reattori che erano ancora attivi. La scelta della Finlandia è stata influenzata dalla recente crisi energetica causata dal taglio delle forniture di gas e energia da parte della Russia, dopo lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina. Il nuovo reattore soddisferà il 14% della domanda di elettricità della Finlandia Il gestore della Centrale nucleare OL3, ossia Teollisuuden Voima (TVO), è controllato dalla compagnia finlandese di servizi Fortum e da un consorzio di aziende energetiche ed industriali. Secondo quanto comunicato da TVO, l’unità produttiva dovrebbe coprire circa il 14% della richiesta ... Leggi su quifinanza (Di martedì 18 aprile 2023) Il più, Olkiluoto 3 (OL3) in Finlandia, è stato attivato domenica, mentre in Germania sabato scorso sono stati spenti definitivamente gli ultimi tre reattori che erano ancora attivi. La scelta della Finlandia è stata influenzata dalla recente crisi energetica causata dal taglio delle forniture di gas e energia da parte della Russia, dopo lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina. Il nuovosoddisferà il 14% della domanda di elettricità della Finlandia Il gestore della CentraleOL3, ossia Teollisuuden Voima (TVO), è controllato dalla compagnia finlandese di servizi Fortum e da un consorzio di aziende energetiche ed industriali. Secondo quanto comunicato da TVO, l’unità produttiva dovrebbe coprire circa il 14% della richiesta ...

