In Russia condanna choc per “tradimento” a Kara-Murza (Di martedì 18 aprile 2023) 25 anni. Da scontare in una colonia penale. È il verdetto che ieri in Russia si è abbattuto sul giornalista e politico dissidente Vladimir Kara-Murza, in carcere dall’aprile 2022 con first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 18 aprile 2023) 25 anni. Da scontare in una colonia penale. È il verdetto che ieri insi è abbattuto sul giornalista e politico dissidente Vladimir, in carcere dall’aprile 2022 con first appeared on il manifesto.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... castellettir : 'La Russia sarà libera. Ditelo a tutti', ha gridato Vladimir Kara-Murza dopo la condanna a 25 anni di carcere per t… - _Nico_Piro_ : “Confermo ogni parola che ho detto…ne sono orgoglioso”. La condanna a 25 anni di colonia penale per il politico e g… - emmedibi : ‘La Russia sarà libera, ditelo a tutti’. Il minimo che possiamo fare subito è dirle a tutti, queste parole di Vladi… - Massimo46572086 : RT @FabioInnocent10: Indovinate quali sono i pochi paesi che applicano sanzioni illegittime alla Russia contro il proprio interesse naziona… - Alessan08205065 : RT @castellettir: 'La Russia sarà libera. Ditelo a tutti', ha gridato Vladimir Kara-Murza dopo la condanna a 25 anni di carcere per tradime… -