In posa sulle rotaie di Birkenau, sui social va in scena il turismo dell’orrore: “Sconcertante” (Di martedì 18 aprile 2023) In posa sulle rotaie di Birkenau, sui social va in scena il turismo dell’orrore Sconcerto, incredulità, indignazione: sono i sentimenti prevalenti tra chi ha commentato una foto, realizzata nel campo di concentramento di Birkenau, in Polonia, in cui si vedono alcuni turisti in posa in uno dei luoghi simbolo dell’Olocausto. Nell’immagine si vede una ragazza, sdraiata sulle rotaie, che prende il sole e sorride mentre in lontananza c’è un’altra giovane che cammina in equilibrio sulle stesse rotaie che trasportavano migliaia e migliaia di deportati, in maggioranza ebrei, verso la morte. A scattare l’istantanea è stata la producer e giornalista di GB News ... Leggi su tpi (Di martedì 18 aprile 2023) Indi, suiva inilSconcerto, incredulità, indignazione: sono i sentimenti prevalenti tra chi ha commentato una foto, realizzata nel campo di concentramento di, in Polonia, in cui si vedono alcuni turisti inin uno dei luoghi simbolo dell’Olocausto. Nell’immagine si vede una ragazza, sdraiata, che prende il sole e sorride mentre in lontananza c’è un’altra giovane che cammina in equilibriostesseche trasportavano migliaia e migliaia di deportati, in maggioranza ebrei, verso la morte. A scattare l’istantanea è stata la producer e giornalista di GB News ...

