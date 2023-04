In posa al campo di sterminio di Auschwitz: l'ultima follia dei turisti (Di martedì 18 aprile 2023) Chi posa disteso sui binari su cui passavano i vagoni della morte, chi fa l'equilibrista sulle rotaie. La vergogna dei turisti davanti ai campi di concentramento nazisti Leggi su ilgiornale (Di martedì 18 aprile 2023) Chidisteso sui binari su cui passavano i vagoni della morte, chi fa l'equilibrista sulle rotaie. La vergogna deidavanti ai campi di concentramento nazisti

