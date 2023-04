In Francia non è tutto Psg quel che luccica: Lens, storia (e conti in ordine) di un fenomeno sostenibile e vincente (Di martedì 18 aprile 2023) Sang et Or, Sangue e Oro. Un nomignolo che il Lens si è ritrovato appiccicato a partire dagli anni ’20, quando i propri colori sociali vennero cambiati da verde-nero a giallo-rosso, e non è mai stato chiarito del tutto se in riferimento alla bandiera spagnola o alle miniere di cui era ricco il territorio. Di oro però in questi anni a Lens se ne è visto poco, tanto che nelle ultime dieci stagioni la squadra ha disputato più campionati di Ligue 2 che di Ligue 1. E anche adesso che è tornato stabilmente nella massima divisione francese, il budget è da club di centro-classifica: 62 milioni di euro, cifra che pone il Lens al decimo posto in questa particolare graduatoria. Un divario che sul campo però non si nota, con la squadra al terzo posto e in piena lotta per la qualificazione alla Champions League. La Ligue 1 è un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Sang et Or, Sangue e Oro. Un nomignolo che ilsi è ritrovato appiccicato a partire dagli anni ’20, quando i propri colori sociali vennero cambiati da verde-nero a giallo-rosso, e non è mai stato chiarito delse in riferimento alla bandiera spagnola o alle miniere di cui era ricco il territorio. Di oro però in questi anni ase ne è visto poco, tanto che nelle ultime dieci stagioni la squadra ha disputato più campionati di Ligue 2 che di Ligue 1. E anche adesso che è tornato stabilmente nella massima divisione francese, il budget è da club di centro-classifica: 62 milioni di euro, cifra che pone ilal decimo posto in questa particolare graduatoria. Un divario che sul campo però non si nota, con la squadra al terzo posto e in piena lotta per la qualificazione alla Champions League. La Ligue 1 è un ...

