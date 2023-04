In fiamme un deposito a Casal Velino: sul posto i Vigili del Fuoco (Di martedì 18 aprile 2023) Attimi di paura questa mattina, martedì 18 aprile, nel comune di Casal Velino dove – come riporta Salerno Today – un incendio è divampato all’interno di un deposito di attrezzature situato nei pressi del Bivio di Acquavella. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che velocemente sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente, non risultano feriti. Sono in corso le indagini per chiarire l’origine dell’incendio. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di martedì 18 aprile 2023) Attimi di paura questa mattina, martedì 18 aprile, nel comune didove – come riporta Salerno Today – un incendio è divampato all’interno di undi attrezzature situato nei pressi del Bivio di Acquavella. Sulsono giunti idelche velocemente sono riusciti a domare lee a mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente, non risultano feriti. Sono in corso le indagini per chiarire l’origine dell’incendio. Segui ZON.IT su Google News.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ondanews_it : Casal Velino: fiamme in un deposito. Intervengono i Vigili del Fuoco - - occhio_notizie : ??ULTIM'ORA - Incendio all'alba a #CasalVelino: fiamme in un deposito di attrezzature e materiali fai-da-te >>… - messveneto : Prefabbricato utilizzato come deposito degli attrezzi in fiamme a Resia: Nessuna persona è rimasta ferita e coinvol… - buongior1 : DEPOSITO IN FIAMME A PREVALLE - VoceDelTrentino : Deposito agricolo distrutto dalle fiamme: auto in sosta selvaggia bloccano l’intervento dei vigili del fuoco - -