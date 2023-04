(Di martedì 18 aprile 2023) Oltre a quelli della fisica, Albertforse svelò altri misteri, più legati alla vita quotidiana, come la strada per raggiungere latà. Ne sono prova due brevida lui vergate nel ...

In due note autografe le ricette di Einstein per essere felici Globalist.it

Le vergò, nel 1922, su due foglietti, in una camera d'albergo di Tokyo, regalandole ad un corriere che gli aveva consegnato una lettera. Domani andranno all'asta a Gerusalemme ...