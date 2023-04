In casa hai 5 oggetti pieni di germi che tocchi sempre e non pulisci mai | Grosso rischio (Di martedì 18 aprile 2023) Forse non te l’hanno mai detto, ma questi 5 oggetti che hai in casa sono pieni di germi e non li pulisci mai: ecco di cosa si tratta. Le pulizie e le faccende di casa sono un qualcosa che va ripetuto praticamente ogni giorno perché in casa c’è sempre qualcosa da fare o da sistemare, ma soprattutto da pulire, in particolare in alcuni ambienti come il bagno e la cucina. Sono queste, infatti, le stanze più vissute e utilizzate della casa e sono quelle che hanno bisogno di maggiore pulizia. O almeno questo è quello che tutti pensano. Ci sono 5 oggetti che tutti teniamo in casa e che raccolgono molti germi: ecco quali – Grantennistoscana.itTutti si concentrano, infatti, sul bucato, i ... Leggi su grantennistoscana (Di martedì 18 aprile 2023) Forse non te l’hanno mai detto, ma questi 5che hai insonodie non limai: ecco di cosa si tratta. Le pulizie e le faccende disono un qualcosa che va ripetuto praticamente ogni giorno perché inc’èqualcosa da fare o da sistemare, ma soprattutto da pulire, in particolare in alcuni ambienti come il bagno e la cucina. Sono queste, infatti, le stanze più vissute e utilizzate dellae sono quelle che hanno bisogno di maggiore pulizia. O almeno questo è quello che tutti pensano. Ci sono 5che tutti teniamo ine che raccolgono molti: ecco quali – Grantennistoscana.itTutti si concentrano, infatti, sul bucato, i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlexBazzaro : Non ti permettono di affittare ai turisti la casa che hai pagato con i tuoi soldi ma pretendono che chi non ti paga… - IRitardato : @CensuraFreemind Hai sempre ragione Casa siete tutti così ? - LaFerniMi : @Sirio9981 Non sentirti in colpa (lo so che é facile dirlo, meno riuscirci) ma tu hai fatto la cosa giusta, oltret… - LUCAMOD0 : @brandobenifei E anche oggi una fantomatica super Cazzola per dare un senso al tuo stipendio e convincerti che ha v… - SoniaGrispo : Se tu non hai problemi a dire quanto paghi d’affitto dillo. Ma la domanda l’ha fatta a me, per me chiedere a qualcu… -