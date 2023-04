In biblioteca a Garbagnate arriva Ulisse | mercoledì sera insieme a La Piazza

... Molteno e- martedì 18 aprile - ore 11 - Parco di Villa Rosa (Molteno - Via della Vittoria, 4) Monticello Brianza - venerdì 21 aprile - ore 20.30 "Comunale (Via G. Sirtori, 12)...Molteno e- martedì 18 aprile - ore 11 - Parco di Villa Rosa (Molteno - Via della Vittoria, 4) Monticello Brianza - venerdì 21 aprile - ore 20.30 "Comunale (Via G. Sirtori, 12) ...Molteno e- martedì 18 aprile - ore 11 - Parco di Villa Rosa (Molteno - Via della Vittoria, 4) Monticello Brianza - venerdì 21 aprile - ore 20.30 "Comunale (Via G. Sirtori, 12) ...

Garbagnate, spettacolo Ulisse in biblioteca Il Notiziario

Mercoledì 19 marzo in biblioteca a Garbagnate arriva lo spettacolo “Ulisse - La nostalgia di casa che divora l’anima”, ...La biblioteca civica di Garbagnate Monastero organizza un breve corso di utilizzo dello smartphone tenuto da Isaco Mamputu e Gabriele Colombo. Il programma prevede un'introduzione allo smartphone con ...