Impresa Bolzano, vince 4-3 a Salisburgo. Venerdì in casa si decide il titolo della La Gazzetta dello Sport

SALISBURGO. Serviva un'impresa ed impresa è stata. I Foxes espugnano l'Eisarena di Salisburgo 4-3 e completano la rimonta nella serie, conquistando gara 7: la finalissima. Quando gli austriaci si eran ...