Impianti termici | svolta in comune | pronto il catasto

(Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn fondamentale passo avanti nelle politiche di contrasto all’inquinamento ambientale. Ildi Avellino èa presentare il nuovodegliricadenti sul territorio cittadino. Domani pomeriggio, alle 15, presso la Sala consiliare di Palazzo di Città, nell’ambito della riunione della commissione Ambiente, presieduta da Gerardo Melillo, e alla presenza dell’assessore all’Ambiente, Giuseppe Negrone, si svolgerà l’apposito seminario di presentazione del nuovo portale, nel corso del quale sarà illustrato nel dettaglio il Servizio di accertamento dei rapporti di controllo di efficienza e di ispezione degli stessi. L’incontro è stato organizzato dal, in collaborazione con la società “New Energy Company ...

Fa ancora troppo freddo. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa , allora dedice di prorogare del periodo di accensione degli impianti termici a far data - si legge nell'ordinanza emessa ieri dall'amministrazione comunale - dal 17 aprile 2023 e sino a tutto il 22 aprile 2023, negli edifici pubblici e privati, fino ad un

Fa ancora troppo freddo. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, allora dedice di prorogare del periodo di accensione degli impianti termici «a far data - si legge ...A Torrecuso il sindaco Angelino Iannella ha prorogato l’accensione degli impianti termici da ieri e fino a tutto sabato 22 aprile, negli edifici pubblici ...