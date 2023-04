Immobili, in Italia solo 4% asset manager in linea con obiettivi Net Zero 2050 (Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) – Gli edifici dell’Ue sono responsabili del 40% del consumo energetico e del 36% delle emissioni di gas a effetto serra e, per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione fissati in seguito all’Accordo di Parigi, è fondamentale intervenire per rendere il settore più efficiente e sostenibile. In Italia solo il 4% degli asset manager stima che la maggioranza degli Immobili commerciali (almeno l’80%) che hanno in gestione raggiungerà il traguardo “Net Zero” entro il 2050, ma il 74% si sta attrezzando per migliorare le performance Esg dei propri asset investendo in competenze e tecnologie, a dimostrazione di un crescente impegno per accelerare la transizione sostenibile del mercato. È questa la fotografia scattata dalla ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) – Gli edifici dell’Ue sono responsabili del 40% del consumo energetico e del 36% delle emissioni di gas a effetto serra e, per raggiungere glidi decarbonizzazione fissati in seguito all’Accordo di Parigi, è fondamentale intervenire per rendere il settore più efficiente e sostenibile. Inil 4% deglistima che la maggioranza deglicommerciali (almeno l’80%) che hanno in gestione raggiungerà il traguardo “Net” entro il, ma il 74% si sta attrezzando per migliorare le performance Esg dei propriinvestendo in competenze e tecnologie, a dimostrazione di un crescente impegno per accelerare la transizione sostenibile del mercato. È questa la fotografia scattata dalla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : Ma i lobbisti preoccupati per il valore degli immobili che demonizzano il regolamento Ue sulle “case Green” hanno g… - gspazianitesta : Nella puntata del 17 aprile, a qualcuno è sfuggito un 'dettaglio': la Commissione europea chiede all'Italia di inte… - egopor : RT @gspazianitesta: Nella puntata del 17 aprile, a qualcuno è sfuggito un 'dettaglio': la Commissione europea chiede all'Italia di interven… - ledicoladelsud : Immobili, in Italia solo 4% asset manager in linea con obiettivi Net Zero 2050 - Foy84 : RT @gspazianitesta: Nella puntata del 17 aprile, a qualcuno è sfuggito un 'dettaglio': la Commissione europea chiede all'Italia di interven… -