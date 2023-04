Immobile, Roma Mobilità: 'Quel semaforo all'incrocio funziona perfettamente'. L'incidente è ancora un giallo (Di martedì 18 aprile 2023) È ancora un giallo la dinamica dell' incidente in cui è rimasto ferito Ciro Immobile , in auto con le figlie piccole. Il semaforo presente all'incrocio in cui domenica scorsa è avvenuto a Roma l'... Leggi su leggo (Di martedì 18 aprile 2023) Èunla dinamica dell'in cui è rimasto ferito Ciro, in auto con le figlie piccole. Ilpresente all'in cui domenica scorsa è avvenuto al'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : L’incidente di Immobile, il tram e l’incrocio-trappola. Lo studio: «Il suv stava andando a 80 all’ora» - gspazianitesta : Con i soldi dei contribuenti, in prima serata, la Rai ha esaltato l'occupazione illegale di un immobile (reato 'pun… - localteamtv : Roma, incidente stradale per Ciro Immobile: parte anteriore dell'auto completamente distrutta e airbag esplosi nell… - eliopipolo69 : RT @Corriere: L’incidente di Immobile, il tram e l’incrocio-trappola. Lo studio: «Il suv stava andando a 80 all’ora» - Pasquata1 : RT @mempispillo: E ora in bocca al lupo al “giornalista” Marco Lodoli. @rep_roma @repubblica #Immobile -