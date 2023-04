Immobile | la pista del semaforo rotto I tassisti | non funzionava | il rosso durava troppo | il verde pochi secondi

(Di martedì 18 aprile 2023) Spunta ladelper spiegare lo schianto di Cirocon il tram. Il centravanti della Lazio a Roma si è scontrato con il 19 con la sua Land Rover Defender in piazza delle Cinque Giornate tra ponte Matteotti e Flaminio. Riportando un trauma distorsivo alla colonna vertebrale e la frattura di una costola che lo costringerà a restare fuori dai campi di calcio per un bel po’.dice di essere passato con ilcome conferma un testimone. Incidente Ciro, la testimonianza deiMa anche l’autista del tram sostiene di aver visto ilprima di partire. E all’incrocio dove il suv del giocatore si è scontrato con il tram le telecamere di sorveglianza sono spente. Un mistero. Ma oggi Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marenostrum1530 : #immobile da attaccante ha subito attaccato l'autista del tram. 'È passato con il rosso!' Resta il dubbio se Ciro l… -

Insomma i tassisti - ma anche semplici cittadini si erano accorti del problema - hanno tirato le somme: 'Per noi sono passati tutti e due con il verde, siasia il tranviere, quel semaforo ...C'è ladel semaforo rotto per spiegare l'incidente di Cirocon il tram. Il centravanti della Lazio si è scontrato con il 19 con la sua Land Rover Defender in piazza delle Cinque Giornate tra ......allo storico locale di via Meli polizia municipale e carabinieri hanno sorpreso a ballare in... 'L'è stato restituito senza alcun vincolo - spiega a PalermoToday l'avvocato Ferdinando Di ...

Immobile e l'incidente con il tram, la pista del semaforo rotto. L'allarme nella chat dei tassisti romani ilmessaggero.it

L'allarme tra i tassisti della capitale girava da qualche giorno. Un passaparola nei gruppi chat e su Facebook per avvisare gli altri colleghi del pericolo: «Ragazzi, quel semaforo ...