Immobile, in giornata il rientro a casa! Spiragli per Inter-Lazio – CdS

Ciro Immobile, sfortunato protagonista di un brutto incidente d'auto, verrà dimesso in giornata. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport l'attaccante della Lazio potrebbe essere arruolabile per il match contro l'Inter del 30 aprile.

Se l'è vista brutta Ciro Immobile, sfortunato protagonista di un incidente d'auto: al bordo del suo SUV l'attaccante della Lazio si è scontrato con un tram riportando una distorsione della zona lombare della colonna vertebrale e una frattura composta dell'XI costola. Le condizioni però non preoccupano: in giornata, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'attaccante sarà dimesso dall'ospedale e tornerà a casa. La sua presenza per Lazio-Torino è esclusa ma si è aperto uno spiraglio per Inter-Lazio.

