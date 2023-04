Immigrazione, Ciriani “L'Italia non può essere approdo di tutti” (Di martedì 18 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Se non agiamo, ci sarà un continuo arrivo di clandestini che sanno che troveranno qui una forma di regolarizzazione. Ma l'Italia non può essere l'approdo di tutti». Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, in un'intervista al Corriere della Sera.“La protezione speciale – aggiunge – è soltanto uno degli aspetti del decreto, rimasto sullo sfondo dopo Cutro perchè il segnale che volevamo dare subito era che gli scafisti non potevano più fare i loro comodi e che in Italia si arriva in modo regolare. Adesso andava fatto un passo in più». Ciriani sottolinea che “la protezione umanitaria o speciale è un grimaldello per cui chiunque entri in Italia poi difficilmente può essere espulso. Già sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Se non agiamo, ci sarà un continuo arrivo di clandestini che sanno che troveranno qui una forma di regolarizzazione. Ma l'non puòl'di». Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, in un'intervista al Corriere della Sera.“La protezione speciale – aggiunge – è soltanto uno degli aspetti del decreto, rimasto sullo sfondo dopo Cutro perchè il segnale che volevamo dare subito era che gli scafisti non potevano più fare i loro comodi e che insi arriva in modo regolare. Adesso andava fatto un passo in più».sottolinea che “la protezione umanitaria o speciale è un grimaldello per cui chiunque entri inpoi difficilmente puòespulso. Già sono ...

