(Di martedì 18 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Se non agiamo, ci sarà un continuo arrivo di clandestini che sanno che troveranno qui una forma di regolarizzazione. Manon puòl’di». Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, in un’intervista al Corriere della Sera.“La protezione speciale – aggiunge – è soltanto uno degli aspetti del decreto, rimasto sullo sfondo dopo Cutro perchè il segnale che volevamo dare subito era che gli scafisti non potevano più fare i loro comodi e che in Italia si arriva in modo regolare. Adesso andava fatto un passo in più».sottolinea che “la protezione umanitaria o speciale è un grimaldello per cui chiunque entri in Italia poi difficilmente puòespulso. Già sono farraginose le norme per ...

Immigrazione, Ciriani “L’Italia non può essere approdo di tutti” Il Tempo

