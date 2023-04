Imma Tataranni un mondo migliore di questo trama e cast quarta puntata (Di martedì 18 aprile 2023) Imma Tataranni un mondo migliore di questo Proseguono con gran successo le repliche di Imma Tataranni 2 su Rai 1. Stasera, 18 aprile 2023, andrà in onda l’episodio 4 della seconda stagione. Intanto, proseguono a Matera le riprese della nuova stagione. A seguire, il cast e la trama di Imma Tataranni un mondo migliore di questo. Imma Tataranni un mondo migliore di questo trama Imma confessa a Pietro che il presidente Lombardi, coinvolto nel processo a Romaniello, le aveva fatto capire che la malavita stava preparando ... Leggi su spettacoloitaliano (Di martedì 18 aprile 2023)undiProseguono con gran successo le repliche di2 su Rai 1. Stasera, 18 aprile 2023, andrà in onda l’episodio 4 della seconda stagione. Intanto, proseguono a Matera le riprese della nuova stagione. A seguire, ile ladiundiundiconfessa a Pietro che il presidente Lombardi, coinvolto nel processo a Romaniello, le aveva fatto capire che la malavita stava preparando ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Imma Tataranni, La Sposa, Il Commissario Montalbano. Tre fiction in replica ad aprile. Per il servizio pubblico non è accettabile. - Giornaleditalia : Imma Tataranni 2, anticipazioni stasera 18 aprile 2023: quarta puntata - sarah_rossi : RT @GiusCandela: Imma Tataranni, La Sposa, Il Commissario Montalbano. Tre fiction in replica ad aprile. Per il servizio pubblico non è acce… - Musicmyfstlove : RT @GiusCandela: Imma Tataranni, La Sposa, Il Commissario Montalbano. Tre fiction in replica ad aprile. Per il servizio pubblico non è acce… - LetiziaGargiulo : RT @GiusCandela: Imma Tataranni, La Sposa, Il Commissario Montalbano. Tre fiction in replica ad aprile. Per il servizio pubblico non è acce… -