'Alle 18.30 di oggi è convocato il Comitato Politico del Terzo Polo per discussione e votazione della proposta di costituzione del partito unico. Altro tempo da perdere non ne abbiamo'.Tra l'altro il procuratore di New York, Alvin Bragg, recentemente era finito nel mirino degli stessi democratici. 'Appartiene alla sinistra del partito democratico, in cui ci sono ...