Illuminati di bellezza | sostenibilità | beauty e tecnologia al Fuori Salone a Milano

Leggi su velvetmag

(Di martedì 18 aprile 2023) Hello! Dal 18 al 22 Aprile 2022, in concomitanza con, l’hair salon di Federico Faragalli di Via Caminadella a, apre le porte alle sue clienti per una serie di giornate speciali all’insegna deldiè presentato da Ingeniom Engineering Services & Management e Road to green 2020 e ideato da Barbara Molinario. Un evento che unisce l’hairstylist Federico Faragalli e De Sisti, azienda leader nella fornitura di attrezzature per l’illuminazione di palchi, nel cinema e in stufi tv. De Sisti si impegna in ambito ambientale e restituisce nuova vita a lampade destinante alla discarica, oltre a investire nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie per ...