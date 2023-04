Ilary Blasi | scivolone a luci rosse | “Non mi piacciono i normodotati”

(Di martedì 18 aprile 2023) La protagonista della prima puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda ieri in prima serata, è stata. La conduttrice è finita al centro dell’attenzione non solo per le frecciatine all’ex marito Francesco Totti, ma anche per una gaffe a. “Non mi” – Dopo poche ore dalla mezzanotte, laL'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Divorzio #Totti-#Blasi, Ilary si prende la villa dell’Eur e 12.500 euro al mese per i figli - Emyli009 : RT @ruffi4no: cmq sì giacomo urtis è il modello di automa supremo frutto delle più avanzate scoperte tecnologiche nel settore della robotic… - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: la divina Ilary Blasi ieri doveva aver mangiato troppo salato #ilaryblasi ???????????? - infoitcultura : Totti-Blasi, il tribunale: a Ilary la villa all’Eur e 12.500 euro - flamanc24 : RT @sportface2016: Divorzio #Totti-#Blasi, Ilary si prende la villa dell’Eur e 12.500 euro al mese per i figli -

Prima decisione, ma provvisoria, del tribunale civile di Roma nel procedimento per la separazione tra Francesco Totti e. I giudici hanno disposto che in favore della showgirl vada la villa all'Eur ed un assegno da 12.500 euro al mese per il sostentamento dei tre figli con cui vive. L'affidamento dei figli ...... LA VILLA ALL'EUR ALLA CONDUTTRICE TV Prima decisione, ma provvisoria, del tribunale civile di Roma nel procedimento per la separazione tra Francesco Totti e. I giudici hanno disposto ...La separazione Totti -comincia a prendere forma: è delle scorse ore la decisione, solo provvisoria, del tribunale civile di Roma che riguardano l'assegno di mantenimento spettante a, l'affidamento dei figli, e la tanto chiacchierata villa all'Eur. Intanto, Francesco Totti ha presentato Noemi Bocchi alla madre e, secondo quanto svelato in esclusiva dal settimanale Chi ...

Per Selvaggia Lucarelli Ilary Blasi ha destato qualche dubbio. La conduttrice ha sfoggiato un nuovo look che ha fatto chiacchierare molto il ...Roma, 18 aprile 2023 - Nella separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti arriva la prima decisione di un giudice: alla conduttrice andranno la villa all'Eur e un assegno mensile di 12.500 euro per i ...