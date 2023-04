Ilary Blasi, il look “normale” e anticonvenzionale della prima puntata dell’Isola (Di martedì 18 aprile 2023) Si apre il sipario sull’Isola più spiata al mondo ed ecco che al timone c’è ancora lei, Ilary Blasi, biondissima e sorridente, con tanta “esperienza” alle spalle e nuova grinta per la conduzione del programma. Di occhi puntati sulla storica conduttrice ce ne sono tanti e in rete si sprecano i commenti dei telespettatori. Focus di molti di questi, il look: uno stile anticonvenzianale che affonda le radici nella “normalità”. Esordio in jeans a Verissimo Ilary Blasi a VerissimoPotrebbe essere all’insegna della quotidianità lo stile scelto da Ilary Blasi per questa edizione de L’Isola dei Famosi. Del resto la conduttrice, presentando il reality a Verissimo dalla sua amica Silvia Toffanin, si è presentata in jeans, capo democratico per eccellenza e ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 18 aprile 2023) Si apre il sipario sull’Isola più spiata al mondo ed ecco che al timone c’è ancora lei,, biondissima e sorridente, con tanta “esperienza” alle spalle e nuova grinta per la conduzione del programma. Di occhi puntati sulla storica conduttrice ce ne sono tanti e in rete si sprecano i commenti dei telespettatori. Focus di molti di questi, il: uno stile anticonvenzianale che affonda le radici nella “normalità”. Esordio in jeans a Verissimoa VerissimoPotrebbe essere all’insegnaquotidianità lo stile scelto daper questa edizione de L’Isola dei Famosi. Del resto la conduttrice, presentando il reality a Verissimo dalla sua amica Silvia Toffanin, si è presentata in jeans, capo democratico per eccellenza e ...

