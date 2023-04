Ilary Blasi, divorzio chiuso e mazzata per Totti: quanto e cosa le deve dare (Di martedì 18 aprile 2023) Un divorzio che accontenta Ilary Blasi ed è una batosta per Francesco Totti. Secondo quanto riporta La Repubblica, infatti, il primo round se lo aggiudica la conduttrice de L'Isola dei famorsi che ottiene la villa all'Eur, un assegno da 12.500 euro mensili e la custodia dei figli. Insomma, il Capitano, alla prima sentenza provvisoria formulata dal giudice civile, esce decisamente sconfitto. In particolare, per quanto riguarda i due figli più grandi della ex coppia, Cristian e Chanel, essi potranno vedere il papà quando lo vorranno, potendo muoversi anche in modo autonomo. Mentre per la più piccola, Isabel, Francesco Totti potrà stare con lei soltanto nelle date stabilite dal tribunale. Non solo. Il Pupone dovrà dare a Ilary ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Unche accontentaed è una batosta per Francesco. Secondoriporta La Repubblica, infatti, il primo round se lo aggiudica la conduttrice de L'Isola dei famorsi che ottiene la villa all'Eur, un assegno da 12.500 euro mensili e la custodia dei figli. Insomma, il Capitano, alla prima sentenza provvisoria formulata dal giudice civile, esce decisamente sconfitto. In particolare, perriguarda i due figli più grandi della ex coppia, Cristian e Chanel, essi potranno vedere il papà quando lo vorranno, potendo muoversi anche in modo autonomo. Mentre per la più piccola, Isabel, Francescopotrà stare con lei soltanto nelle date stabilite dal tribunale. Non solo. Il Pupone dovrà...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Divorzio Totti-Blasi, a Ilary la villa dell'Eur, 12,500 euro al mese e la custodia dei figli - zazoomblog : Divorzio Totti-Blasi a Ilary la villa dellEur 12.500 euro al mese - #Divorzio #Totti-Blasi #Ilary #villa… - SkyTG24 : Separazione Totti-Blasi, a Ilary villa all’Eur e 12.500 euro al mese per i figli - epizeusi : 5 cose che non sai di me: - Non ricordo numeri di telefono, PIN e date di nascita - Non ho mai visto Harry Potter -… - V4nessa_M4rquez : Tra Ilary Blasi come conduttrice e quel travello di merda di Vladimiro come opinionista col cazzo che quest'anno seguirò #isola -