Ilary Blasi all’Isola dei Famosi | tutte le stoccate a Francesco Totti VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 18 aprile 2023) Ieri, lunedì 17 aprile è tornata in onda l’Isola deie alla guida c’era, ovviamente,. La donna, per tutta la durata della puntata, non ha risparmiato delle velenoseal suo ex. Il pubblico era curioso di sapere come si sarebbe comportata la conduttrice al suo grande ritorno in tv L'articolo proviene da KontroKultura.