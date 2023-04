Il viaggio a sorpresa in Ucraina: doppia tappa per Putin nel cuore della guerra | GUARDA (Di martedì 18 aprile 2023) Vladimir Putin ha visitato il quartier generale del gruppo Dnepr a Kherson. Lo riporta la Tass spiegando che il presidente russo ha ascoltato i rapporti del comandante delle forze aviotrasportate, il colonnello generale Mikhail Teplinsky, il comandante del gruppo di truppe Dnepr, il colonnello generale Oleg Makarevich e altri leader militari. Questa è la sua prima visita nella regione di Kherson. Un video diffuso dal Cremlino nelle prime ore di martedì mostra Putin in visita al posto di comando delle forze russe nella regione meridionale di Kherson, mentre riceve aggiornamenti dai vertici militari. Il presidente russo si è poi spostato in elicottero al quartier generale della Guardia nazionale russa nella regione di Luhansk per ascoltare i rapporti sulla situazione in loco. La Russia ha dichiarato l'annessione delle regioni di Kherson e ... Leggi su iltempo (Di martedì 18 aprile 2023) Vladimirha visitato il quartier generale del gruppo Dnepr a Kherson. Lo riporta la Tass spiegando che il presidente russo ha ascoltato i rapporti del comandante delle forze aviotrasportate, il colonnello generale Mikhail Teplinsky, il comandante del gruppo di truppe Dnepr, il colonnello generale Oleg Makarevich e altri leader militari. Questa è la sua prima visita nella regione di Kherson. Un video diffuso dal Cremlino nelle prime ore di martedì mostrain visita al posto di comando delle forze russe nella regione meridionale di Kherson, mentre riceve aggiornamenti dai vertici militari. Il presidente russo si è poi spostato in elicottero al quartier generaleGuardia nazionale russa nella regione di Luhansk per ascoltare i rapporti sulla situazione in loco. La Russia ha dichiarato l'annessione delle regioni di Kherson e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : #Guerra in #Ucraina, Vladimir #Putin a sorpresa visita le truppe a #Kherson e #Luhansk - VIDEO #russia #video… - eleonora_ingui : E io che pensavo che edoardo e Matteo stessero organizzando un viaggio a 4 a sorpresa con anto e nikita?? #donnalisi - _annaritaa : a sorpresa primo viaggio in business class ?? - apathy_to : @radiosilvana Perché no?! L'altra persona può essere una piacevole sorpresa, in caso contrario si possono fare cose… - lajegy : “Ho registrato delle serenate a sorpresa tra i fan in diverse città italiane che andranno a comporre un docu si tra… -