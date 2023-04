Il tifoso milanista Bertolucci: ‘Napoli-Milan? Non mi piace per niente questo clima, spero che…’ (Di martedì 18 aprile 2023) L’ex tennista e tifoso Milanista Bertolucci a Radio24: “Non mi piace per niente questo clima che si sta respirando in vista di Napoli... Leggi su calciomercato (Di martedì 18 aprile 2023) L’ex tennista ea Radio24: “Non miperche si sta respirando in vista di Napoli...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Danila0909 : RT @ka_dge: Due o tre giorni fa ho ritwittato un tweet di un presunto tifoso milanista che diceva che “se il Milan andrà in semifinale di C… - Pasqual23446853 : Cioè io posso capire un milanista che mi rinfacci che ha più Champions. Ma il tifoso napoletano che non vince una b… - Francesjp98 : @Luke9717 @emilan46 Se vedo un milanista tifoso di GS lamentarsi ancora faccio una strage. Da simpatizzante laziale… - 10Amerigo : RT @fnapolisempre83: Nel lontano 96-97 un piccolo bambino milanese, mentre correva per il corridoio, trovò la madre in camera da letto con… - fnapolisempre83 : Nel lontano 96-97 un piccolo bambino milanese, mentre correva per il corridoio, trovò la madre in camera da letto c… -