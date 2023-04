Il successo a Udine rinfranca l' umore | ma le distanze restano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalicaTestudo : @NFratoianni @Sinistrait_ Elezioni a #Udine, 40mila votanti, csx supera cdx di soli 5 punti I sinistri: 'Bellissima… - ItalicaTestudo : @francofontana43 @Corriere Elezioni a #Udine, 40mila votanti, csx supera cdx di soli 5 punti I sinistri: 'Bellissim… - ItalicaTestudo : @_Nico_Piro_ Elezioni a #Udine, 40mila votanti, csx supera cdx di soli 5 punti I sinistri: 'Bellissima giornataaa!!… - ItalicaTestudo : @ilmanifesto Elezioni a #Udine, 40mila votanti, csx supera cdx di soli 5 punti I sinistri: 'Bellissima giornataaa!!… - ItalicaTestudo : @sbonaccini Elezioni a #Udine, 40mila votanti, csx supera cdx di soli 5 punti I sinistri: 'Bellissima giornataaa!!… -

Visto così, alla luce della fine quantomai rumorosa del matrimonio Renzi - Calenda, ildel sindaco De Toni, sostenuto da tutte le forze d'opposizione (Cinquestelle compresi, sia pure solo al ballottaggio), potrebbe fare perfino scalpore. Perché sembrava che l'intero ...... comune in provincia di, nell'estremo lembo nord - est d'Italia. Ogni anno il consorzio del ... Il segreto delsta tutto qui e nel microclima di San Daniele del Friuli, dove i venti in ......pulizia di strade e marciapiedi attualmente in uno stato indecoroso per una bella città come. ... però, fa anche l'analisi della vittoria e spiega quali sono, secondo lui, i motivi del...

Udine, vince De Toni, centrosinistra: "Successo costruito con pazienza e rispetto delle diversità" RaiNews

Visto così, alla luce della fine quantomai rumorosa del matrimonio Renzi-Calenda, il successo a Udine del sindaco De Toni, sostenuto da tutte le forze d'opposizione (Cinquestelle compresi, sia pure ...Evento di anteprima della Udine cocktail week, mercoledì 19 aprile dalle 17.30 nel giardino di un palazzo storico di via Mantica ...