"Il solito polverone", Lollobrigida sbugiarda la sinistra. Cosa ha detto davvero (Di martedì 18 aprile 2023) L'ultima polemica sollevata dalla sinistra è quella legata alle parole del ministro Francesco Lollobrigida, intervenuto al congresso nazionale della Cisal. Nel suo discorso l'esponente del governo ha risposto alle critiche sul tema dei migranti: “Bisogna contrastare l'illegalità anche a livello europeo per fermare un'ondata migratoria che, secondo noi, ha superato limiti oggettivi. Ma anche per aiutare le nazioni di provenienza a svilupparsi e su questo Giorgia Meloni, in pochi mesi di governo, ha fatto scuola”. “Dobbiamo pensare anche all'Italia di dopodomani - ha sottolineato Lollobrigida - per queste ragioni vanno incentivate le nascite. Va costruito un welfare per consentire di lavorare a chiunque, di lavorare e avere una famiglia". Poi il passaggio per il quale Elly Schlein ha parlato addirittura di "suprematismo bianco" e il ... Leggi su iltempo (Di martedì 18 aprile 2023) L'ultima polemica sollevata dallaè quella legata alle parole del ministro Francesco, intervenuto al congresso nazionale della Cisal. Nel suo discorso l'esponente del governo ha risposto alle critiche sul tema dei migranti: “Bisogna contrastare l'illegalità anche a livello europeo per fermare un'ondata migratoria che, secondo noi, ha superato limiti oggettivi. Ma anche per aiutare le nazioni di provenienza a svilupparsi e su questo Giorgia Meloni, in pochi mesi di governo, ha fatto scuola”. “Dobbiamo pensare anche all'Italia di dopodomani - ha sottolineato- per queste ragioni vanno incentivate le nascite. Va costruito un welfare per consentire di lavorare a chiunque, di lavorare e avere una famiglia". Poi il passaggio per il quale Elly Schlein ha parlato addirittura di "suprematismo bianco" e il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Testament73 : RT @benq_antonio: Una sinistra priva d'argomenti che probabilmente preferisce comprarli i figli come al solito solleva il polverone, la gen… - Candy_Amara : RT @benq_antonio: Una sinistra priva d'argomenti che probabilmente preferisce comprarli i figli come al solito solleva il polverone, la gen… - tempoweb : 'Il solito polverone', #Lollobrigida sbugiarda la #sinistra. Cosa ha detto davvero #18aprile #iltempoquotidiano… - benq_antonio : Una sinistra priva d'argomenti che probabilmente preferisce comprarli i figli come al solito solleva il polverone,… - ItaliaNewsTW : -