“Il sol dell’avvenire” | dal 20 aprile il nuovo film di Nanni Moretti

ROMA – Conto alla rovescia per l'uscita de "Il sol dell'avvenire", il nuovo film di Nanni Moretti (foto) che arriverà dal prossimo 20 aprile in tutte le sale cinematografiche italiane con 01Distribution. Il cast annovera, oltre allo stesso Moretti, anche Margherita Buy, Silvio Orlando, Mathieu Amalric e Barbora Bobulova. La pellicola arriva due anni dopo "Tre piani", uscito nel 2021. Dopo aver girato i suoi ultimi lavori in ambienti reali, per questo lungometraggio (scritto con Francesca Marciano, Federica Pontremoli e Valia Santella) il regista romano è tornato a lavorare negli studi di Cinecittà. Le riprese sono cominciate a marzo 2022 e durate alcuni mesi.

Cinema: presentato "Il sol dell'avvenire" di Nanni Moretti, in gara a Cannes76. Il regista, "i film si fanno per il grande schermo, le piattaforme vanno bene per le serie tv. I film si fanno per il cinema". È quanto ha dichiarato Nanni Moretti in conferenza stampa, presentando il suo ultimo lavoro "Il sol dell'avvenire" prodotto da Sacher Film, Fandango, Rai Cinema e Le Pacte nei cinema da giovedì 20 aprile in 500 sale con 01 Distribution. Una grande scommessa distributiva, legata al seguito di ... Nanni Moretti, Il sol dell'avvenire pastiche tragicomico tra riesumazione di Trotsky, crisi di coppia ed esercizio di culto per il regista demiurgo Eccolo allora, con arguzia spinta, ancora una volta deviare, mescolare, disorganizzare il suo nuovo film, Il sol dell'avvenire, sul versante politico nel tipico pastiche tragicomico morettiano. Nanni Moretti e 'Il sol dell'avvenire': "Il nostro è un cinema vivo" "Margheritaaaaa!". Si apre con l'urlo di Nanni Moretti, che chiama sul palco del cinema Nuovo Sacher Margherita Buy all'incontro per parlare di Il sol dell'avvenire, appena presentato ufficialmente alla stampa, una proiezione accompagnata da risate e commozione. Un film "morettiano" - dal 20 aprile in sala - cinquecento copie "non sono poche"...