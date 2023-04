Il segreto di Elly. Il corsivo di Cangini (Di martedì 18 aprile 2023) I giorni passano, il mistero si infittisce: quali sono le idee, politiche, s’intende, di Elly Schlein? Impossibile dirlo, il segreto di Elly equipara e supera il segreto di Fatima. I giornalisti, naturalmente, ci provano. Provano ad estorcerle una frase, e se non una frase almeno una parola, un segno, un cenno del capo. Invano. Ogni domanda viene rimbalzata come da un muro di gomma. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha messo il termovalorizzatore in stand by nell’attesa che la segretaria del suo partito (ammesso che nell’era Schlein sia legittimo e politicamente corretto definire ancora tale il Pd) si pronunci. E col sindaco attende il Verbo l’84% dei romani stanchi di essere sommersi dai rifiuti e di conseguenza favorevoli all’opera pubblica. Ma Elly glissa. La abbordano a Siena. “Che intenzioni ... Leggi su formiche (Di martedì 18 aprile 2023) I giorni passano, il mistero si infittisce: quali sono le idee, politiche, s’intende, diSchlein? Impossibile dirlo, ildiequipara e supera ildi Fatima. I giornalisti, naturalmente, ci provano. Provano ad estorcerle una frase, e se non una frase almeno una parola, un segno, un cenno del capo. Invano. Ogni domanda viene rimbalzata come da un muro di gomma. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha messo il termovalorizzatore in stand by nell’attesa che la segretaria del suo partito (ammesso che nell’era Schlein sia legittimo e politicamente corretto definire ancora tale il Pd) si pronunci. E col sindaco attende il Verbo l’84% dei romani stanchi di essere sommersi dai rifiuti e di conseguenza favorevoli all’opera pubblica. Maglissa. La abbordano a Siena. “Che intenzioni ...

