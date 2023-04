Il sannita Marenna alla guida della tenenza di Fondi | la soddisfazione di Matera

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Il sannita Massimo Marenna alla guida della Tenenza carabinieri di Fondi. Il plauso dell'on. Rubano -… -

E ancora: a Vitulano la farmacia Cusano di via Iadonisi, ad Amorosi la Farmaciain via Roma,... l'Associazione 'Progetto Vita' di Pesco, la Croce Rossa Italiana Comitato Di Benevento, ......(Benevento) il ciclo di incontri unitari annuale dell'Azione Cattolica diocesana di Cerreto...ostacoli e le difficoltà " afferma il presidente diocesano di Azione Cattolica Giovanni Pio...E ancora: a Vitulano la farmacia Cusano di via Iadonisi, ad Amorosi la Farmaciain via Roma,... l'Associazione 'Progetto Vita' di Pesco, la Croce Rossa Italiana Comitato Di Benevento, ...

Il sannita Marenna alla guida della tenenza di Fondi, la ... anteprima24.it

Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...