Il rigore di Giroud era da ripetere? Cosa dice il regolamento

(Di martedì 18 aprile 2023) In questi istanti si sta giocando la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan. Alla fine del primo tempo i rossoneri sono in vantaggio per 1-0 grazie al gol del solitoche nei match importanti è sempre decisivo. Prima del gol segnato,ha avuto l’occasione di sbloccare il match su calcio di. Alex Meret, però, ha neutralizzato il tiro dagli 11 metri del centravanti francese.Ildinon era da ribattere: il regolamento In molti hanno protestato perchè al momento del tiro diversi giocatori azzurri, tra cui Juan Jesus che ha allontanato la eibattuta, sembravano essere all’interno dell’area die questo avrebbe dovuto portare alla ripetizione del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PietroMazzara : Tre del Napoli in area sul rigore di Giroud - sportface2016 : MOVIOLA - #MilanNapoli, #Meret ipnotizza #Giroud dal dischetto. Ma il rigore era da ripetere, Juan #Jesus entra pri… - capuanogio : #Marciniak e il Var di #NapoliMilan male: da ripetere il rigore sbagliato da #Giroud e da rigore l’entrata di #Leao… - Clabest2 : RT @capuanogio: #Marciniak e il Var di #NapoliMilan male: da ripetere il rigore sbagliato da #Giroud e da rigore l’entrata di #Leao su #Loz… - CorSport : Moviola Napoli-Milan ?? ecco perché il rigore di Giroud non andava ripetuto ?? #CorrieredelloSport #NapoliMilan… -

Moviola Napoli-Milan: rigore Giroud da ripetere, Leao-Lozano era penalty!

