(Di martedì 18 aprile 2023)(INGHILTERRA) (ITALPRESS) – IlMadrid replica il 2-0 della gara d'andata ea Stamford Bridge batte il Chelsea di Lampard, grazie alla doppietta siglata da Rodrygo che permette agli spagnoli di accedere alladi Champions League. Una gara molto equilibrata, dove Benzema e compagni – quasi con il minimo sforzo – riescono a consolidare una qualificazione quasi interamente decisa già al Bernabeu. Primo frangente di studio per entrambe le squadre, con il Chelsea che al decimo minuto mette paura a Courtois con la conclusione di contro balzo tentata bene, ma senza successo, da Kantè. Risponde poco più tardi la formazione di Ancelotti, con il dribbling e il destro immediato di Rodrygo che va a scheggiare il palo alla sinistra di Kepa. Gara estremamente equilibrata, con fasi di palleggio intenso in ...

Per un po' c'è stata partita, ma la qualificazione non è mai stata veramente in discussione. Troppo grande la differenza tecnica e psicologica tra Chelsea eMadrid. Frankie Lampard, assurdo richiamarlo anche se ad interim dopo il flop chiuso nel 2021, infila la sua quarta sconfitta in 4 panchine coi Blues (un solo gol segnato) e il Madrid vola verso ...Le tribune della Pista 2 dello storicoClub de Tenis Barcelona - 1899, il più antico club di Spagna, sono piene di tifosi entusiasti. ... Chi, potrebbe incontrare ai quarti il numero 1 di Gran ......in Paraguay la Libertad supera 4 - 0 la Resistencia e sempre in casa il General Caballero JLM... da una parte c'è Napoli - Milan e dall'altra Chelsea -Madrid. In Inghilterra in campo per il ...

Il Real vince anche a Londra, blancos in semifinale Agenzia di ... Italpress

Arriva un'altra vittoria per i Blancos di Carlo Ancelotti, che supera 2-0 la squadra di Lampard, grazie alla doppietta di Rodrygo, prima al 58' e poi all'80. La squadra madrilena vola così in semifina ...Il Real Madrid vince anche in casa del Chelsea con la doppietta di Rodrygo e vola in semifinale: cronaca e tabellino del match ...