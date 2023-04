Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : Il Real vince anche a Londra: Rodrygo porta Ancelotti in semifinale #ChelseaRealMadrid #Ancelotti #ChampionsLeague - cagliarilivemag : - parce_que_non : Chi vince, ha ragione! Ma ricordatevi che era una partita dei Quarti di finale. Per arrivare in fondo ci sono ancor… - soledellavvenir : real che vince la sua 15esima champions - IlModeratoreWeb : Il Real vince anche a Londra, blancos in semifinale - -

Per un po' c'è stata partita, ma la qualificazione non è mai stata veramente in discussione. Troppo grande la differenza tecnica e psicologica tra Chelsea eMadrid. Frankie Lampard, assurdo richiamarlo anche se ad interim dopo il flop chiuso nel 2021, infila la sua quarta sconfitta in 4 panchine coi Blues (un solo gol segnato) e il Madrid vola verso ...Le tribune della Pista 2 dello storicoClub de Tenis Barcelona - 1899, il più antico club di Spagna, sono piene di tifosi entusiasti. ... Chi, potrebbe incontrare ai quarti il numero 1 di Gran ......in Paraguay la Libertad supera 4 - 0 la Resistencia e sempre in casa il General Caballero JLM... da una parte c'è Napoli - Milan e dall'altra Chelsea -Madrid. In Inghilterra in campo per il ...

Il Real vince anche a Londra: il Chelsea perde 2-0 e dice addio alla Champions Tutto Napoli

Il Real Madrid è la prima semifinalista della Champions League. La squadra di Carlo Ancelotti, nel ritorno dei quarti di finale a Londra ha battuto il Chelsea 2-0 grazie ad una doppietta di… Leggi ...CHAMPIONS LEAGUE - Dopo il 2-0 all'andata in Spagna, il Real Madrid passeggia e vince anche nel ritorno a Stamford Bridge.