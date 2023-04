Il Progetto Magi di Google, un motore di ricerca basato su AI (Di martedì 18 aprile 2023) Secondo il New York Times, Google ha 160 ingegneri che lavorano sul Progetto Magi. Magi è un trampolino di lancio verso un nuovo motore di ricerca che Google sta pianificando di rilasciare. Il nuovo motore di ricerca sostituirà quello che noi tutti conosciamo! Ancora non sono stati resi noti molti dettagli sul nuovo motore di Leggi su aleph-tales (Di martedì 18 aprile 2023) Secondo il New York Times,ha 160 ingegneri che lavorano sulè un trampolino di lancio verso un nuovodichesta pianificando di rilasciare. Il nuovodisostituirà quello che noi tutti conosciamo! Ancora non sono stati resi noti molti dettagli sul nuovodi

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... loapbd : RT @wireditalia: Ovviamente guidato dall'intelligenza artificiale: potrebbe basarsi su un progetto il cui nome in codice è Magi https://t.c… - rgm_magi : RT @tartaro7: Le sei fasi di un progetto. #teamwork #poverotasso #progetti #colleghipucciosi - wireditalia : Ovviamente guidato dall'intelligenza artificiale: potrebbe basarsi su un progetto il cui nome in codice è Magi - DarioMassi : Un potenziamento dell'attuale motore di ricerca attraverso il progetto #Magi e un servizio tutto inedito: così l'… - ArnonerRaf : RT @newsdiborsa: Google $GOOGL sta lavorando per costruire un nuovo motore di ricerca e aggiungere funzionalità di intelligenza artificiale… -