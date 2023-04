Il professor Anselmi a un evento di Chiara Ferragni | «Lei è il mio idolo | non capisco chi fa lo snob»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Open_gol : C'erano oltre 500 persone ieri a Bologna ad aspettare l'influencer -

... così mi hanno dato la cartolina gratta e vinci per il concorso e l'ho vinto", commentaa la Repubblica . E, dopo un'ora di coda tra urla di gioia e smartphone sguainati pronti a scattare, ...Per tutta una vita ha studiato Dante e Macchiavelli, ma da qualche anno si è appassionato a Chiara Ferragni . C'era anche l'italianista Gian Mario, professore emerito dell'Alma Mater, fra le oltre cinquecento persone che lunedì hanno atteso l'influencer davanti al negozio di Douglas in via Rizzoli, creando non pochi disguidi al traffico ...... la manager sportiva Paola Porfiri, lo scrittore Luciano, il missionario don Paolo Tonucci, il letterato Antonio Glauco Casanova, l'avvocato Guido Padalino, ilAldo Deli, il giovane ...

Il professor Anselmi e la foto (con dedica) con la Ferragni: "Lei è il mio idolo, non capisco chi fa lo snob” La Repubblica

Non capisco questo snobismo verso la cultura pop. Apprezzo da sempre Chiara e il suo lavoro sui social». Gianmaria Anselmi, professore di letteratura all’Alma Mater, invita tutti ad avere meno ...Alle 18, nella sala D’Attorre di via Ponte Marino 2 a Ravenna, per il ciclo degli Incontri Letterari del Centro relazioni culturali, Gian Mario Giusto Anselmi, professore dell’Alma Mater Università di ...