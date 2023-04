Il Presidente Mattarella ad Auschwitz per la Marcia dei Vivi (Di martedì 18 aprile 2023) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha visitato l'ex Campo di concentramento nazista di Auschwitz - Birkenau intervenendo alla cerimonia conclusiva della 35esima edizione della "Marcia ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) Ildella Repubblica, Sergioha visitato l'ex Campo di concentramento nazista di- Birkenau intervenendo alla cerimonia conclusiva della 35esima edizione della "...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Sergio Mattarella oggi in raccoglimento ad Auschwitz: grazie Presidente per questo gesto semplice e potente. Mai più - Quirinale : il Presidente #Mattarella assieme a Andra e Tatiana #Bucci accompagnati da un gruppo di studenti italiani depone un… - Quirinale : #Auschwitz, una studente chiede al Presidente #Mattarella “cosa prova visitando questo museo assieme alle sorelle… - annamariabusia : RT @Quirinale: il Presidente #Mattarella assieme a Andra e Tatiana #Bucci accompagnati da un gruppo di studenti italiani depone una corona… - Dome689 : RT @Open_gol: «Contro gli araldi dell'oblio, la memoria vince per ribadire 'mai più'», ha detto il presidente nel suo secondo giorni in Pol… -