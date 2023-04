Il pg Tarfusser | «Strage di Erba | vi spiego perché secondo me Olindo e Rosa sono innocenti»

(Di martedì 18 aprile 2023) Il sostituto pg di Milano Cunoha chiesto la revisione del processo aRomano eBazzi per ladi. E oggi spiega al Corriere della Sera, ex giudice della Corte Penale Internazionale, si è convinto che i due coniugi siano. E ha scritto 58 pagine di arringa da mandare alla Corte d’Appello di Brescia. Ma a quanto pare la mossa non è piaciuta alla procuratrice generale Alessandra Nanni e all’avvocata generale Lucilla Tontodonati. Le quali hanno fatto sapere che ci vorrà un mese prima di decidere sulla trasmissione degli atti. Intanto per il processo è in ballo anche un’istanza di revisione. Presentata dall’avvocato Fabio Schembri, che rappresenta. E ...

Il sostituto pg di Milano Cuno Tarfusser ha chiesto la revisione del processo a Olindo Romano e Rosa Bazzi per la strage di Erba. Tarfusser, ex giudice della Corte Penale Internazionale, si è convinto che i due coniugi siano innocenti. E ha scritto 58 pagine di arringa. Riapertura che per Tarfusser è necessaria anche "in tutta coscienza, per amore di verità".

Milano, Tarfusser chiede la revisione del processo, la pg: atto non consentito dalla legge "Servirà un mese per valutare i nuovi indizi presentati alla Corte d’Appello di Brescia".Ci vorrà almeno un mese prima che, secondo ambienti giudiziari milanesi, il Pg di Milano Francesca Nanni e l'avvocato generale Lucilla Tontodonati decidano se inviare o meno alla Corte d'Appello di Br ...