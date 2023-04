Il pedagogista Sidoti | “Nulla potrà sostituire l’insegnante | nemmeno l’intelligenza artificiale”

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 18 aprile 2023) Di Massimo Lucianodeve essere vista per gli alunni come una magia, capace di trasmettere sensazioni attraverso analogie interessanti ed accattivanti, ma deve essere compreso come un supporto didattico inserito in una lezione in riferimento a contesti più vasti, dove la centralità dell’argomento non deve dipendere dal. L'articolo .