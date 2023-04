(Di martedì 18 aprile 2023) Su alcune testate, tra cui Libero Quotidiano, nei giorni scorsi sono apparsi articoli che raccontano di un’interpellanza parlamentare poco gradita agli animalisti. Il titolo su Libero: Elly Schlein, il disastro deirandagi: tempesta su lady Pd Articoli che riprendono quanto pubblicato sul sito di ENPA il 14 aprile, col titolo: Enpa contro interpellanza PD: “Attenzione è un via libera a colpire lupi erandagi. Elly Schlein, è questo il “nuovo corso” che hai promesso agli italiani? Questi articoli fanno riferimento a una specifica interpellanza parlamentare che non riporta da alcuna parte la firma di Elly Schlein, bensì quella di Chiara Braga e altri 14 co-firmatari e membri dello stesso gruppo parlamentare. Interpellanza che è stata scritta, a nostro avviso, senza essersi documentati a sufficienza. Cosa critica ENPA Nel testo di ENPA del 14 ...

nicolaprochilo : RT @butacit Il pasticciaccio dei cani inselvatichiti - butacit : Il pasticciaccio dei cani inselvatichiti

Il pasticciaccio dei cani inselvatichiti Butac

