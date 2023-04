(Di martedì 18 aprile 2023) Su alcune testate, tra cui Libero Quotidiano, nei giorni scorsi sono apparsi articoli che raccontano di un’interpellanza parlamentare poco gradita agli animalisti. Il titolo su Libero: Elly Schlein, il disastro deirandagi: tempesta su lady Pd Articoli che riprendono quanto pubblicato sul sito di ENPA il 14 aprile, col titolo: Enpa contro interpellanza PD: “Attenzione è un via libera a colpire lupi erandagi. Elly Schlein, è questo il “nuovo corso” che hai promesso agli italiani? Questi articoli fanno riferimento a una specifica interpellanza parlamentare che non riporta da alcuna parte la firma di Elly Schlein, bensì quella di Chiara Braga e altri 14 co-firmatari e membri dello stesso gruppo parlamentare. Interpellanza che è stata scritta, a nostro avviso, senza essersi documentati a sufficienza. Cosa critica ENPA Nel testo di ENPA del 14 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alise0 : RT @butacit: Il pasticciaccio dei cani inselvatichiti - LuciaAgostini2 : RT @PaoloOchi: Questi politici stanno andando fuori strada .???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? - Esterin62237731 : RT @PaoloOchi: Questi politici stanno andando fuori strada .???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? - SilviaForti9 : RT @PaoloOchi: Questi politici stanno andando fuori strada .???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? - PaoloOchi : Questi politici stanno andando fuori strada .???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? -

Per discutereGiochi invernali italiani, Thomas Bach, presidente del Cio, sarà a Roma giovedì e ...lunga storia delle invasioni di campo della politica nello sport (e viceversa) il...... un luogopiaceri possibili, per dirla con Jean - Claude Izzo, il grande marsigliese citato fin ... di casa a Roma al 268 di via Merulana, dove l'Urbe ricorda grata con una targa il......- si diceva - corrisponde con esattezza un calo di votipartiti di governo e un aumento... ma proprio non c'è una lettura politica delSemplicemente, il nostro eroe ha spinto un ...

Il pasticciaccio dei cani inselvatichiti Butac

Il bomber biancoceleste dopo lo scontro del suo Suv con un tram a Roma ha riportato la rottura di una costola e un trauma alla colonna vertebrale ...Si parte con i lavori di Italgas all'angolo con piazza Castello più avanti gli interventi più consistenti: saranno rifatti acquedotto, rete elettrica, binari del tram e pavimentazione ...