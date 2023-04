IL PARADISO DELLE SIGNORE, TRAME 24-28 APRILE 2023: AGNESE TORNA A MILANO A SORPRESA (Di martedì 18 aprile 2023) Il PARADISO DELLE SIGNORE, anticipazioni e TRAME dal 24 al 28 APRILE 2023, della soap italiana in onda su Rai1, dal lunedì al venerdì, alle ore 16:05. Lunedì 24 APRILE 2023 Matilde (Chiara Baschetti), spinta dai sospetti su Tancredi (Flavio Parenti), chiede sostegno a Vittorio (Alessandro Tersigni). Roberto (Filippo Scarafia) cerca di comprendere quale sia il vero legame tra Gemma (Gaia Bavaro) e Marco (Moisè Curia). Dopo aver rotto con Irene (Francesca Del Fa), Alfredo (Gabriele Anagni) non ha alcuna intenzione di fare marcia indietro. L’unica opzione è che lei gli chieda scusa. Clara (Elvira Camarrone) avverte la nuova capocommessa: questa volta Perico è deciso a non farsi intimidire. Intanto, rientra Armando (Pietro Genuardi) da Londra. Lì ha ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 18 aprile 2023) Il, anticipazioni edal 24 al 28, della soap italiana in onda su Rai1, dal lunedì al venerdì, alle ore 16:05. Lunedì 24Matilde (Chiara Baschetti), spinta dai sospetti su Tancredi (Flavio Parenti), chiede sostegno a Vittorio (Alessandro Tersigni). Roberto (Filippo Scarafia) cerca di comprendere quale sia il vero legame tra Gemma (Gaia Bavaro) e Marco (Moisè Curia). Dopo aver rotto con Irene (Francesca Del Fa), Alfredo (Gabriele Anagni) non ha alcuna intenzione di fare marcia indietro. L’unica opzione è che lei gli chieda scusa. Clara (Elvira Camarrone) avverte la nuova capocommessa: questa volta Perico è deciso a non farsi intimidire. Intanto, rientra Armando (Pietro Genuardi) da Londra. Lì ha ...

