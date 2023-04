Il Paradiso delle Signore anticipazioni | guai in vista per Tancredi | le verità sull' incendio sta trapelando

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 18 aprile 2023) Ecco tutte ledella puntata di oggi, martedì 18 aprile del IlinperIeri è iniziata una nuova settimana della serie Rai più amati dagli italiani in onda nella fascia pomeridiana: Il. Riassumendo la puntata di ieri, abbiamo visto Maria combattuta tra Vito e Vittorio. Il proprietario delvorrebbe farla diventare la sarta ufficiale del negozio mentre Vito, è disposto ad iniziare una nuova vita in Australia. Roberto e Gemma sembrano non avere nessuna intenzione di rinunciare al loro matrimonio anche se, a rompere le uova nel paniere, è stato il ritorno di Marco Sant'Erasmo. Quest'ultimo infatti si confida spesso con ...